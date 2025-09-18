TASS (TELEGRAM) * THE INTERCEPT: «IL PENTAGONO HA DISPIEGATO 35 MILA TRUPPE NELLE CITTÀ DEGLI STATI UNITI, SU ORDINE DI TRUMP»

12.52 - giovedì 18 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Pentagono ha dispiegato 35.000 truppe nelle strade delle città degli Stati Uniti su ordine di Donald Trump, come riporta The Intercept.
Secondo l’outlet, il numero di militari dislocati nelle aree urbane è aumentato del 75% da luglio, con le truppe impegnate principalmente in operazioni anti-immigrazione a livello nazionale.
The Pentagon has deployed 35,000 troops to the streets of US cities at the order of Donald Trump, The Intercept reported.
According to the outlet, the number of military personnel stationed in urban areas has risen by 75% since July, with troops primarily engaged in nationwide anti-immigration operations.
