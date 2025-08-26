22.15 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La cantante statunitense Taylor Swift ha annunciato il suo fidanzamento con il giocatore di football di Kansas City Travis Kelce.

“La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano”, ha scritto la Swift sul suo Instagram (un sito di social media vietato in Russia perché di proprietà di Meta, società classificata come estremista dalle autorità russe).

US singer Taylor Swift has announced her engagement to Kansas City football player Travis Kelce.

“Your English teacher and your gym teacher are getting married,” Swift wrote on her Instagram (a social media site banned in Russia since it is owned by Meta corporation classified as extremist by the Russian authorities).