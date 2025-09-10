TASS (TELEGRAM) * SZLAPKA, «LA NATO HA APPLICATO L’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO, PER L’INCIDENTE CON I DRONI IN POLONIA»

13.58 - mercoledì 10 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La NATO ha applicato l’Articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico per l’incidente con i droni in Polonia, ha detto il portavoce del governo Adam Szlapka.
Secondo gli articoli 4 e 5 del Trattato, una minaccia a un Paese della NATO viene percepita come un attacco a tutti i membri dell’Alleanza.
NATO has enforced Article 4 of the North Atlantic Treaty over the incident with drones in Poland, government spokesman Adam Szlapka said.
According to the treaty’s articles 4 and 5, a threat to one NATO country is perceived as an attack on all alliance’s members.
