TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO, «L’UNGHERIA NON SOSTERRÀ L’AZIONE MILITARE PROPOSTA DALL’UE IN UCRAINA, NÉ QUALSIASI DECISIONE CHE POSSA OSTACOLARE UNA SOLUZIONE PACIFICA DEL CONFLITTO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’Ungheria non sosterrà l’azione militare proposta dall’UE in Ucraina, né qualsiasi altra decisione che possa ostacolare una soluzione pacifica del conflitto, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.
“Cercheranno certamente di imporre nuovi contributi finanziari e forniture di armi all’Ucraina. Cercheranno di accelerare il percorso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Vogliono prendere una decisione su un’operazione militare dell’UE, ma non sosterremo alcuna mossa che contraddica gli interessi dell’Ungheria o minacci il processo di pace”, ha scritto su Facebook.
///
Hungary will not support the EU-proposed military action in Ukraine, nor any other decision that could hinder a peaceful settlement of the conflict, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said.
“They will certainly attempt to impose new financial contributions and arms deliveries to Ukraine. They will try to accelerate Ukraine’s path into the European Union. They want to make a decision on an EU military operation, but we will not support any move that contradicts Hungary’s interests or undermines the peace process,” he wrote on Facebook.