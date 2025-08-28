Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO «L’UCRAINA SMETTA DI TRASCINARCI IN GUERRA CON LA RUSSIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.02 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Budapest chiede che l’Ucraina smetta di trascinarla in una guerra con la Russia, ha dichiarato il Ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto.

“Questa non è la nostra guerra! Non ne siamo responsabili, non l’abbiamo lanciata, non vi abbiamo partecipato”, ha scritto su X.

///
Budapest demands that Ukraine stop pulling it into a war with Russia, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto said.

“This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it,” he wrote on X.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.