TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO «L’UCRAINA SMETTA DI TRASCINARCI IN GUERRA CON LA RUSSIA»

19.02 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Budapest chiede che l’Ucraina smetta di trascinarla in una guerra con la Russia, ha dichiarato il Ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto.

“Questa non è la nostra guerra! Non ne siamo responsabili, non l’abbiamo lanciata, non vi abbiamo partecipato”, ha scritto su X.

///

Budapest demands that Ukraine stop pulling it into a war with Russia, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto said.

“This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it,” he wrote on X.