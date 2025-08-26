TASS (TELEGRAM) * SZIJJARTO, «GLI ATTACCHI UCRAINI ALL’OLEODOTTO DRUZHBA EQUIVALGONO AD AGGRESSIONE CONTRO UNGHERIA E SLOVACCHIA»

10.52 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli attacchi dell’Ucraina contro l’oleodotto Druzhba sono equivalenti ad un attacco contro l’Ungheria e la Slovacchia, ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell’Ungheria Peter Szijjarto.

Kiev, sostenuta da Bruxelles che mantiene il silenzio sugli attacchi all’oleodotto, tenta così di esercitare pressioni su Budapest per farle cambiare la posizione riguardo al conflitto in Ucraina e alla sua adesione all’UE, ha detto il ministro.

///

Ukraine’s strikes targeting the Druzhba oil pipeline are equivalent to an attack against Hungary and Slovakia, Foreign Affairs and Trade Minister of Hungary Peter Szijjarto said.

Kiev, backed by Brussels that keeps silence on pipeline attacks, attempts thereby to exert pressure on Budapest to make it change the stance regarding the conflict in Ukraine and its accession to the EU, the minister said.