TASS (TELEGRAM) * «SZIJJARTO ACCUSA BRUXELLES, L’APPROCCIO FALLIMENTARE NEI BALCANI È IDENTICO ALL’UCRAINA»

17.27 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Bruxelles sta ripetendo lo stesso errore nei Balcani e in Ucraina, ha detto il Ministro ungherese degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto.

“I politici dell’Europa occidentale applicano lo stesso atteggiamento fallimentare nei Balcani occidentali come nel caso dell’Ucraina: lezioni, minacce, sanzioni. L’Ungheria rispetta la sovranità di questi Paesi e dei loro leader eletti”, ha scritto sulla piattaforma di social media X a seguito di un incontro con il Presidente Milorad Dodik della Republika Srpska (una delle due entità costitutive della Bosnia-Erzegovina).

///

Brussels is repeating the same mistake in the Balkans as in Ukraine, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto said.

“Western European politicians apply the same failed attitude in the Western Balkans as in the case of Ukraine: lecturing, threats, sanctions. Hungary respects the sovereignty of these countries and their elected leaders,” he wrote on the X social media platform following a meeting with President Milorad Dodik of Republika Srpska (one of the two constituent entities of Bosnia and Herzegovina).