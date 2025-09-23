Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SVR: «LA NATO SI STA PREPARANDO A DISPIEGARE LE FORZE NELLA REGIONE DI ODESSA, PER SPAVENTARE LA TRANSNISTRIA»

10.07 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO si sta preparando a dispiegare le forze nella regione di Odessa per spaventare la Transnistria. Il primo gruppo di truppe è già arrivato a Odessa, ha detto il Servizio di intelligence estera della Russia (SVR).

///

NATO is preparing to deploy forces in the Odessa region to frighten Transnistria, the first group of troops has already arrived in Odessa, Russia’s Foreign Intelligence Service (SVR) said.

