10.07 - martedì 23 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La NATO si sta preparando a dispiegare le forze nella regione di Odessa per spaventare la Transnistria. Il primo gruppo di truppe è già arrivato a Odessa, ha detto il Servizio di intelligence estera della Russia (SVR).
///
NATO is preparing to deploy forces in the Odessa region to frighten Transnistria, the first group of troops has already arrived in Odessa, Russia’s Foreign Intelligence Service (SVR) said.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA