OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SVIRIDENKO, «GLI USA HANNO VERSATO UN ACCONTO DI 75 MILIONI DI DOLLARI AL FONDO DI INVESTIMENTO AMERICANO-UCRAINO, NELL’AMBITO DI UN ACCORDO SUL SOTTOSUOLO»

17.39 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli Stati Uniti hanno versato un acconto di 75 milioni di dollari al fondo di investimento americano-ucraino istituito nell’ambito di un accordo sul sottosuolo, ha dichiarato il Primo Ministro Yulia Sviridenko.

“Il Fondo di investimento per la ripresa sta iniziando il suo lavoro operativo – c’è un acconto! La Development Finance Corporation degli Stati Uniti ha assunto un impegno di investimento nel Fondo di investimento per il recupero dell’Ucraina per un importo di 75 milioni di dollari, e l’Ucraina raddoppierà questo contributo.

In questo modo, formiamo le posizioni di partenza del Fondo d’investimento per la ripresa da un totale di 150 milioni di dollari. Questo è un altro passo importante nel processo di lancio del lavoro completo della fondazione, e da oggi possiamo dichiarare che il lavoro operativo è iniziato”, ha detto su Telegram.

The United States has made a $75 million down payment to the US-Ukrainian investment fund established under a subsoil agreement, Prime Minister Yulia Sviridenko said.

“The Recovery Investment Fund is starting its operational work – there is a down payment! The Development Finance Corporation of the United States has made an investment commitment to the US-Ukraine Recovery Investment Fund in the amount of $75 million, and Ukraine will double this contribution.

Thus, we form the starting positions of the recovery investment fund from a total of $150 million. This is another important step in the process of launching the full-fledged work of the foundation, and from today we can declare that operational work has started,” she said on Telegram.

