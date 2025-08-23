TASS * (TELEGRAM) : «STUBB PROMETTE RAPPORTI CON LA RUSSIA, DOPO LA FINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA»

17.41 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le relazioni tra Finlandia e Russia saranno ripristinate dopo la fine del conflitto in Ucraina, ha dichiarato il Presidente finlandese Alexander Stubb in un’intervista all’emittente pubblica Yle.

Spera che le nuove relazioni con la Russia siano molto concrete.

///

Relations between Finland and Russia will be restored after the end of the conflict in Ukraine, Finnish President Alexander Stubb said in an interview with the public broadcaster Yle.

He hopes that new relations with Russia will be very practical.