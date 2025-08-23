Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS * (TELEGRAM) : «STUBB PROMETTE RAPPORTI CON LA RUSSIA, DOPO LA FINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.41 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le relazioni tra Finlandia e Russia saranno ripristinate dopo la fine del conflitto in Ucraina, ha dichiarato il Presidente finlandese Alexander Stubb in un’intervista all’emittente pubblica Yle.

Spera che le nuove relazioni con la Russia siano molto concrete.

///
Relations between Finland and Russia will be restored after the end of the conflict in Ukraine, Finnish President Alexander Stubb said in an interview with the public broadcaster Yle.

He hopes that new relations with Russia will be very practical.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.