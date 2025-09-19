TASS (TELEGRAM) * STUBB (PRESIDENTE FINLANDIA): «L’OPERAZIONE “EASTERN SENTRY” DEL TRATTATO NORD ATLANTICO PRENDERÀ IL VIA IN POLONIA E ROMANIA»

19.02 - venerdì 19 settembre 2025

L’operazione Eastern Sentry dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico prenderà il via sul fianco sud-orientale dell’Alleanza, in Polonia e Romania, ha dichiarato il Presidente finlandese Alexander Stubb al Forum sulla Sicurezza di Helsinki.

Secondo il Presidente finlandese, i Paesi della NATO hanno “molto da imparare” dall’Ucraina – in termini di utilizzo di droni e di mezzi per combatterli, nonché di “che tipo di missili utilizzare e dove”.

“Sono sicuro che molti Stati europei, compresa la Finlandia, collaboreranno strettamente sui droni”, ha aggiunto.

