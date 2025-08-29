TASS (TELEGRAM) * STRISCIA DI GAZA: «BLAIR E KUSHNER LAVORERANNO INSIEME, PER SVILUPPARE UN PIANO POST-BELLICO»

12.22 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’ex Primo Ministro britannico Tony Blair e Jared Kushner, genero del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lavoreranno insieme per sviluppare un piano post-bellico per la Striscia di Gaza, ha riferito Barak Ravid, corrispondente di Axios, citando funzionari della Casa Bianca.

Secondo lui, Blair e Kushner hanno ricevuto la ‘benedizione’ del leader statunitense per intensificare il lavoro sul piano di governo dell’enclave palestinese. Trovare un’alternativa accettabile al movimento radicale palestinese Hamas sarebbe centrale, ha scritto Ravid.

