11.31 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’attore hollywoodiano Steven Seagal, noto per film d’azione come Sotto assedio e Al di sopra della legge, si è dichiarato pubblicamente russo al 2025 Eastern Economic Forum di Vladivostok.

“Non vado negli Stati Uniti, sono russo”, ha sottolineato Seagal quando gli è stato chiesto delle relazioni Russia-USA.

Seagal ha ricevuto la cittadinanza russa nel 2016 ed è stato insignito dell’Ordine dell’Amicizia da Putin nel maggio 2024 per i “contributi alla cooperazione culturale internazionale”

#EEF2025

Hollywood actor Steven Seagal, known for action films like Under Siege and Above the Law, publicly declared himself Russian at the 2025 Eastern Economic Forum in Vladivostok.

“I don’t go to the US, I’m Russian,” Seagal emphasized when asked about Russia-US relations.

Seagal received Russian citizenship in 2016 and was awarded the Order of Friendship by Putin in May 2024 for “contributions to international cultural cooperation.”

#EEF2025