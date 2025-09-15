Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «STARLINK SI BLOCCA PER L’ESERCITO UCRAINO, INTERRUZIONI PER 40 MILA UTENTI GLOBALI»

08.56 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il sistema satellitare Starlink ha smesso di funzionare per le unità militari ucraine in tutta la linea del fronte, ha riferito su Telegram Robert Brovdi, comandante delle Forze di sistemi senza pilota dell’Ucraina.

L’interruzione è stata segnalata anche a livello globale, con oltre 40.000 utenti negli Stati Uniti, in Italia, in Polonia e in altri Paesi che hanno subito interruzioni, secondo Downdetector.

The Starlink satellite system has ceased functioning for Ukrainian military units across the entire frontline, Robert Brovdi, commander of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, reported on Telegram.

The outage was also reported globally, with over 40,000 users in the US, Italy, Poland and other countries experiencing disruptions, as per Downdetector.

