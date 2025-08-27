TASS (TELEGRAM) * «SPARATORIA IN UNA SCUOLA CATTOLICA A MINNEAPOLIS, DUE LE VITTIME»

18.14 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La scena sul luogo della sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis, dove sono state uccise due persone.

Video: TASS/Reuters

///

The scene at the site of the shooting at a Catholic school in Minneapolis, where two people were killed.

Video: TASS/Reuters

🚨 Quello che sappiamo sulla sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis:

▪️ Il governatore del Minnesota Tim Walz ha riferito di una sparatoria in una scuola locale frequentata da bambini dalla scuola materna all’ottavo grado

▪️ Almeno due persone sono state uccise e più di 10 sono rimaste ferite

▪️ Le autorità locali hanno affermato che il tiratore è stato “contenuto” e che “non c’è alcuna minaccia attiva per la comunità in questo momento”

▪️ Secondo le fonti, presumibilmente si è suicidato

▪️ Donald Trump ha detto di essere stato “completamente informato sulla tragica sparatoria” e che “la Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione.”

///

Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati uccisi in una sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis, Minnesota, negli Stati Uniti, e 17 persone sono rimaste ferite, ha detto il capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara.

Secondo lui, la sparatoria è scoppiata mentre i bambini erano a una messa mattutina, con il tiratore che sparava con un fucile attraverso le finestre della chiesa. “Questo è stato un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti e altre persone in preghiera” ha detto il capo della polizia in una conferenza stampa dopo l’incidente.

////

What we know about the shooting at a Catholic school in Minneapolis:

▪️ Minnesota Governor Tim Walz reported a shooting at a local school attended by children from preschool to eighth grade

▪️ At least two people have been killed and more than 10 sustained wounds

▪️ Local authorities asserted that the shooter had been “contained” and there is “no active threat to the community at this time”

▪️ According to sources, he presumably committed suicide

▪️ Donald Trump said that he’s been “fully briefed on the tragic shooting” and the “White House will continue to monitor this terrible situation.”

▪️ Agents from the FBI and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives are working at the site of the inciden