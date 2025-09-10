Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «SPARATORIA IN LICEO DEL COLORADO, TRE FERITI IN CONDIZIONI CRITICHE»

22.48 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Almeno tre persone sono state ferite a seguito di una sparatoria nella Evergreen High School di Evergreen, in Colorado, ha riferito la CNN.

Il rapporto dice che almeno due delle vittime sono studenti del liceo. I feriti sono in condizioni critiche.

At least three people were wounded as a result of shooting at Evergreen High School in Evergreen, Colorado, CNN reported.

The report says that at least two of the victims are high school students. The injured are in critical condition.

OPINIONEWS ITALIA

