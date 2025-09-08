TASS (TELEGRAM) * «SPARATORIA A GERUSALEMME, 5 PERSONE UCCISE E 12 FERITE» (VIDEO)

10.57 - lunedì 8 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Cinque persone sono state uccise in una sparatoria a Gerusalemme, ha riferito il servizio medico di emergenza nazionale di Israele.
Secondo il servizio, almeno 12 persone sono state ferite e trasportate in ospedale.
Video: TASS/Reuters/Scopal
Five people have been killed in a shooting in Jerusalem, Israel’s national emergency medical service reported.
According to it, at least 12 individuals have been wounded and taken to hospitals.
Video: TASS/Reuters/Scopal
