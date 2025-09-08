Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «SPARATORIA A GERUSALEMME, 5 PERSONE UCCISE E 12 FERITE» (VIDEO)

10.57 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cinque persone sono state uccise in una sparatoria a Gerusalemme, ha riferito il servizio medico di emergenza nazionale di Israele.

Secondo il servizio, almeno 12 persone sono state ferite e trasportate in ospedale.

Video: TASS/Reuters/Scopal

///
Five people have been killed in a shooting in Jerusalem, Israel’s national emergency medical service reported.

According to it, at least 12 individuals have been wounded and taken to hospitals.

Video: TASS/Reuters/Scopal

