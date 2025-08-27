Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «SPARA IN UNA SCUOLA CATTOLICA DI MINNEAPOLIS, DONNA TRANSGENDER DI 23 ANNI ARRESTATA»

21.25 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un attacco a una scuola cattolica di Minneapolis è stato compiuto da Robin Westman, 23 anni, una persona transgender (il movimento LGBT è considerato estremista e fuorilegge in Russia), ha riferito il canale televisivo locale KARE 11.

Secondo il canale televisivo, la madre dell’attentatore lavorava in precedenza in questa scuola.

An attack on a Catholic school in Minneapolis was carried out by a 23-year-old Robin Westman, a transgender person (the LGBT movement is considered extremist and outlawed in Russia), local TV channel KARE 11 reported.

According to the TV channel, the shooter’s mother earlier used to work at this school.

