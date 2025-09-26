TASS (TELEGRAM) * SOCIAL NETWORK: «TRUMP HA FIRMATO L’ORDINE ESECUTIVO, PER IL CONTROLLO AMERICANO DI TIKTOK»

07.04 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato giovedì un ordine esecutivo per approvare l’accordo che pone le operazioni del social network cinese TikTok negli Stati Uniti sotto il controllo di aziende americane.

Il documento, pubblicato dalla Casa Bianca sul suo sito web, afferma che “l’applicazione di TikTok negli Stati Uniti sarà gestita da una nuova società joint-venture con sede negli Stati Uniti”.

La società sarà “gestita negli Stati Uniti da un consiglio di amministrazione con credenziali di sicurezza nazionale e di cybersicurezza, e sarà soggetta a regole severe per proteggere i dati degli americani e la nostra sicurezza nazionale”.

“Sarà di proprietà di investitori statunitensi”, ha dichiarato la Casa Bianca, aggiungendo che la società cinese ByteDance “deterrà meno del 20% delle azioni”.

///

US President Donald Trump on Thursday signed an executive order to approve the deal that puts Chinese social network TikTok’s US operations under the control of American businesses.

The document, published by the White House on its website, says that “TikTok’s US application would be operated by a new joint-venture company based in the United States.” The company will be “operated in the US by a board of directors with national security and cybersecurity credentials, and subject to strict rules to protect Americans’ data and our national security.”

“It will be majority-owned by US investors,” the White House said, adding that Chinese company ByteDance “will hold less than 20% of the stock.”