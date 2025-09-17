TASS (TELEGRAM) * SHOIGU (SEGRETARIO CONSIGLIO SICUREZZA RUSSO) «L’ATTACCO A DOHA HA DISTRUTTO L’ARCHITETTURA DEI NEGOZIATI, TRA ISRAELE E PALESTINA»

07.04 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’attacco di Israele a Doha del 9 settembre ha distrutto l’architettura dei negoziati tra Israele e Palestina, ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergey Shoigu durante una visita di lavoro a Baghdad.

“Questa settimana, abbiamo visto ancora una volta a cosa porta la crisi incontrollata nella regione. Mi riferisco all’attacco aereo israeliano sulla capitale pacifica del Qatar”, ha detto.

“Ha portato alla decisione di Doha di interrompere i suoi servizi di mediatore nel conflitto israelo-palestinese. L’architettura dei negoziati è stata distrutta”

///

Israel’s September 9 strike on Doha destroyed the architecture of negotiations between Israel and Palestine, Russian Security Council Secretary Sergey Shoigu said during a working visit to Baghdad.

“This week, we once again saw what the uncontrolled crisis in the region leads to. I’m talking about the Israeli air strike on Qatar’s peaceful capital,” he said.

“It resulted in Doha’s decision to stop its services of a mediator in the Israeli-Palestinian conflict. The architecture of negotiations has been destroyed.”