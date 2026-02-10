Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SHANGHAI: «AGIBOT LANCIA CONCERTI CON ROBOT ANDROID IN GRADO DI CANTARE, BALLARE E POSARE» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.07 - martedì 10 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Agibot, con sede a Shanghai, offre concerti con balli e canzoni di robot androidi al costo di circa 145 dollari per un programma di un’ora e mezza. nnSecondo quanto riportato dal South China Morning Post, i robot androidi sono in grado di cantare, ballare e posare. nnL’azienda ha registrato un concerto per promuovere questo servizio.

///

Shanghai-based Agibot offers concerts with dances and songs of android robots for about $145 for a 1.5-hour program.

Android robots can sing, dance and pose, the South China Morning Post reports.

A concert was recorded by the company to promote this service.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.