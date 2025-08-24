TASS * (TELEGRAM) : «SCONTRI A TRIPOLI, 12 MORTI DOPO IL TENTATO OMICIDIO DI UN COMANDANTE MILITARE»

20.51 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 12 persone sono state uccise e molte altre ferite negli scontri armati scoppiati a ovest della capitale libica, ha riferito il canale televisivo Al Hadath.

Secondo il canale, gli scontri alla periferia di Tripoli sono iniziati dopo un tentativo da parte di un gruppo armato sconosciuto di assassinare il comandante della 55esima brigata Muammar al-Dawi, fedele al Governo di Unità Nazionale della Libia.

Secondo il canale, al-Dawi non è stato ferito.

///

At least 12 people were killed and several others injured in armed clashes that broke out west of the Libyan capital, Al Hadath TV channel reported.

According to it, the clashes on the outskirts of Tripoli began after an attempt by an unknown armed group to assassinate commander of the 55th brigade Muammar al-Dawi, loyal to the Government of National Unity of Libya.

According to the channel, al-Dawi was not injured.