News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «SCIOPERO NAZIONALE IN ITALIA, CORTEO PRO-PALESTINA NEL CENTRO DI ROMA» (VIDEO)

16.22 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In Italia è in corso uno sciopero nazionale.

Una manifestazione di migliaia di persone a sostegno della Palestina, contro la politica del governo nei confronti di Israele e contro il “genocidio” si sta svolgendo nel centro di Roma.

Diversi sindacati hanno annunciato uno sciopero a livello nazionale, che interesserà principalmente il settore dei trasporti e le scuole.

Video: Vera Shcherbakova/TASS

///

A nationwide strike is underway in Italy.

A thousands-strong demonstration in support of Palestine, against the government’s policy towards Israel, and against “genocide” is taking place in central Rome.

A number of trade unions have announced a nationwide strike, primarily affecting the transport sector and schools.

Video: Vera Shcherbakova/TASS

