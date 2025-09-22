TASS (TELEGRAM) * «SCIOPERO NAZIONALE IN ITALIA, CORTEO PRO-PALESTINA NEL CENTRO DI ROMA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In Italia è in corso uno sciopero nazionale.
Una manifestazione di migliaia di persone a sostegno della Palestina, contro la politica del governo nei confronti di Israele e contro il “genocidio” si sta svolgendo nel centro di Roma.
Diversi sindacati hanno annunciato uno sciopero a livello nazionale, che interesserà principalmente il settore dei trasporti e le scuole.
Video: Vera Shcherbakova/TASS
A nationwide strike is underway in Italy.
A thousands-strong demonstration in support of Palestine, against the government’s policy towards Israel, and against “genocide” is taking place in central Rome.
A number of trade unions have announced a nationwide strike, primarily affecting the transport sector and schools.
