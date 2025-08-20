11.39 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Cosa si sa della detenzione di sabotatori ucraini addestrati dalle agenzie di intelligence occidentali:

Il gruppo di sabotatori era composto da ufficiali di carriera del Servizio di Operazioni Speciali curati dalla Direzione principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino

Il gruppo di sabotaggio e ricognizione era subordinato e addestrato da ufficiali dell’intelligence occidentale in Ucraina, così come in Lituania, Estonia e Norvegia

Tre sabotatori sono stati eliminati e altri tre sono stati arrestati

In un video che mostra la loro detenzione, i sabotatori si sono presentati come Roman Davydyuk, Alexander Godko e Alexander Zhuk

Hanno anche fornito i nomi di altri 16 sabotatori attivi in Russia

I detenuti progettavano di compiere atti di sabotaggio e di terrorismo contro le strutture di trasporto

Il comandante del gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione ha confessato di essere coinvolto nell’esplosione di un passaggio ferroviario nella regione russa di Belgorod nel 2024

Ha anche fornito informazioni su un attacco per far saltare un ponte stradale nella regione russa di Bryansk nel maggio 2025

Video: Servizio federale di sicurezza russo/TASS

What is known about the detention of Ukrainian saboteurs trained by Western intel agencies:

The sabotage group consisted of career officers of the Special Operations Service curated by the Ukrainian Defense Ministry’s Main Intelligence Directorate

The sabotage and reconnaissance group was subordinated to and trained by Western intelligence officers in Ukraine, as well as in Lithuania, Estonia and Norway

Three saboteurs were eliminated and another three were detained

In a video showing their detention, the saboteurs introduced themselves as Roman Davydyuk, Alexander Godko and Alexander Zhuk

They also provided the names of another 16 saboteurs who were active in Russia

The detainees planned to carry out acts of sabotage and terrorism targeting transport facilities

The commander of the Ukrainian sabotage and reconnaissance group confessed to being involved in blowing up a railroad crossing in Russia’s Belgorod Region in 2024

He also provided information about an attack to blow up a road bridge in Russia’s Bryansk Region in May 2025

Video: Russia’s Federal Security Service/TASS