TASS (TELEGRAM) * RUTTE, «UN TERZO DEI PAESI DELLA NATO NON È ANCORA DISPOSTO A PARTECIPARE AGLI ACQUISTI DI ARMI PER L’UCRAINA»

17.39 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un terzo dei paesi della NATO non è ancora disposto a partecipare agli acquisti di armi per l’Ucraina dagli Stati Uniti nell’ambito del quadro PURL, ha ammesso il segretario generale della NATO Mark Rutte in una conferenza stampa a Kiev.

“Avete ragione: abbiamo problemi in termini di ripartizione degli oneri. Alcuni alleati stanno facendo molto, altri stanno facendo qualcosa e pochi non stanno facendo nulla”, ha affermato in risposta a una domanda su cosa stia facendo la NATO per soddisfare la richiesta di Kiev di armi per un valore di 15 miliardi di euro.

“Sono pienamente convinto che i fondi arriveranno. Sappiamo tutti che sono necessari. Due terzi dei nostri alleati stanno attualmente partecipando al programma”, ha affermato Rutte, sollecitando una soluzione al problema della “ripartizione degli oneri” nel sostegno a Kiev tra i paesi della NATO.

One-third of NATO countries are as yet unwilling to participate in arms purchases for Ukraine from the US under the PURL framework, NATO Secretary General Mark Rutte admitted at a press conference in Kiev.

“You are right: we have problems in terms of burden sharing. Some allies are doing a lot, others are doing something, and a few are doing nothing,” he said in response to a question about what NATO is doing to meet Kiev’s request for €15 billion worth of weapons.

“I am fully convinced that the money will come. We all know that it is necessary. Two-thirds of our allies are currently participating in the program,” Rutte said, calling for a solution to the problem of “burden sharing” in supporting Kiev among NATO countries.