TASS (TELEGRAM) * RUTTE (NATO) «GERMANIA CON RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA MILITARIZZAZIONE, EUROPA ED USA DEVONO SUPERARE RUSSIA E CINA NELLA PRODUZIONE DI ARMI»

21.09 - mercoledì 27 agosto 2025

La Germania giocherà un ruolo di primo piano nella militarizzazione dell’Europa, essendo la più grande economia della regione, ha detto il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all’inaugurazione dell’impianto di artiglieria Rheinmetall a Unterluss, che diventerà la più grande fabbrica di munizioni d’Europa.

Secondo il capo della NATO, l’Europa e gli Stati Uniti devono superare la Russia e la Cina nella produzione di armi. Questo è possibile, ha detto, perché “c’è del denaro reale sul tavolo, e ne arriverà ancora”

Rutte ha sottolineato che l’Europa produce attualmente sei volte più proiettili di artiglieria rispetto a due anni fa e deve ora “aumentare la produzione di capacità più complesse come carri armati, sistemi di difesa aerea e missili”

Germany will play a leading role in Europe’s militarization as the region’s largest economy, NATO Secretary General Mark Rutte said at the opening of the Rheinmetall artillery plant in Unterluss, which is to become Europe’s largest munitions factory.

According to the NATO chief, Europe and the US must surpass Russia and China in weapons production. This is possible, he said, because “there is real cash on the table, and more will flow.”

Rutte emphasized that Europe currently produces six times more artillery shells than it did just two years ago and must now “increase the production of more complex capabilities like tanks, air defense systems, and missiles.”