News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) RUTTE, «LE FORNITURE DI ARMI STATUNITENSI ALL’UCRAINA CONTINUERANNO, STIAMO DISCUTENDO DI GARANZIE DI SICUREZZA»

07.04 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forniture di armi statunitensi all’Ucraina continueranno, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte a Fox News.

“La buona notizia è che il Presidente Trump ha negoziato, tramite me, con i partner europei della NATO, che i partner della NATO in Europa pagheranno per la consegna delle armi americane. Quindi questa è una buona notizia per la classe media americana, ma anche per l’Ucraina, perché significa che il flusso di armi letali dagli Stati Uniti continua, mentre parliamo, in Ucraina”, ha detto.

Tuttavia, Rutte ha osservato che anche se esiste un percorso irreversibile per l’ingresso dell’Ucraina nella NATO, “ciò di cui stiamo discutendo non è l’adesione alla NATO. Stiamo discutendo di garanzie di sicurezza di tipo Articolo Cinque per l’Ucraina”

///
US weapons supplies to Ukraine will continue, NATO Secretary General Mark Rutte told Fox News.

“The good news is that President Trump has now negotiated through me with the European partners in NATO that NATO partners in Europe are paying for the delivery of American weapons. So this is good news for the American middle class, but also good news for Ukraine, because it means that the flow of lethal weapons from the US is, as we speak, continuing into Ukraine,” he said.

However, Rutte noted that even though there was an irreversible path for Ukraine into NATO, “what we are discussing here is not NATO membership. What we’re discussing here is Article Five type of security guarantees for Ukraine.”

