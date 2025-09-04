TASS (TELEGRAM) * RUTTE: «LA NATO È DETERMINATA A CONTINUARE A CONFRONTARSI CON LA RUSSIA ANCHE DOPO LA FINE DEI CONFLITTI IN UCRAINA»

11.55 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO è determinata a continuare a confrontarsi con la Russia anche dopo la fine dei conflitti in Ucraina, ha dichiarato il Segretario Generale del blocco Mark Rutte.

Ha aggiunto che la NATO intende anche prepararsi ad affrontare le minacce della Cina, che secondo lui produce più navi da guerra degli Stati Uniti.

///

NATO is determined to continue confronting Russia after the Ukraine conflicts is over, the bloc’s Secretary General Mark Rutte said.

He added that NATO also planned to prepare to face threats from China, which he claimed produces more warships than the United States.