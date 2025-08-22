TASS (TELEGRAM) * RUTTE: «LA NATO APRE ALL’UCRAINA, MA USA E UNGHERIA FRENANO SULL’ADESIONE»

17.25 - venerdì 22 agosto 2025

Gli Stati Uniti e l’Ungheria escludono l’adesione alla NATO per Kiev, ma il blocco farà tutto il possibile per assicurarsi che l’esercito ucraino sia “il più interoperabile possibile” con l’Alleanza Nord Atlantica, ha detto il Segretario Generale della NATO Mark Rutte.

“Un paio di alleati della NATO, tra cui gli Stati Uniti e anche l’Ungheria, hanno detto: non ora, forse mai, questo è per il futuro. Ma quello che stiamo facendo nel frattempo è assicurarci di lavorare insieme il più strettamente possibile”, ha sottolineato in una conferenza stampa congiunta con Vladimir Zelensky.

