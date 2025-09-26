TASS (TELEGRAM) * RUTTE, «I PAESI NATO DOVREBBERO VALUTARE IL LIVELLO DI MINACCIA PIUTTOSTO CHE TENTARE DI ABBATTERE GLI AEREI RUSSI DURANTE LE VIOLAZIONI DELLO SPAZIO AEREO»

01.00 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Paesi della NATO dovrebbero valutare il livello di minaccia piuttosto che tentare immediatamente di abbattere gli aerei russi durante le violazioni dello spazio aereo. Ha sottolineato che se non c’è una minaccia diretta, i piloti della NATO scorteranno gli aerei fuori dallo spazio aereo alleato, riservando misure estreme solo per le situazioni che rappresentano una “grave minaccia”. Rutte ha auspicato una “reazione calma e collettiva” da parte della NATO, assicurando che non ci sono disaccordi interni all’Alleanza su questo protocollo.

///

NATO countries should assess the threat level rather than immediately attempt to shoot down Russian aircraft during airspace violations, the alliance’s Secretary General Mark Rutte stated In a CNN interview.

He emphasized that if there is no direct threat, NATO pilots will escort planes out of allied airspace, reserving extreme measures only for situations posing a “dire threat.”

Rutte advocated for a “calm and collective reaction” from NATO, assuring there are no internal disagreements within the alliance on this protocol.