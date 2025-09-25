Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * RUSSIA – MINISTERO DIFESA «I BOMBARDIERI TUPOLEV TU-95MS HANNO EFFETTUATO VOLI SULLE ACQUE NEUTRALI DEL MARE BERING E OKHOTSK, IN ALCUNE FASI SCORTATI DA JET DA COMBATTIMENTO DI STATI STRANIERI» (VIDEO)

18.10 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I bombardieri strategici russi Tupolev Tu-95MS hanno effettuato voli programmati sulle acque neutrali del Mare di Bering e del Mare di Okhotsk, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“In alcune fasi del volo, i bombardieri strategici russi portamissili sono stati scortati da jet da combattimento di Stati stranieri”, ha dichiarato il Ministero in un comunicato.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

Russian Tupolev Tu-95MS strategic missile-carrying bombers performed scheduled flights over neutral waters of the Bering Sea and the Okhotsk Sea, Russia’s Defense Ministry reported.

“At some stages of the flight, the Russian strategic missile-carrying bombers were escorted by fighter jets of foreign states,” the ministry said in a statement.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

