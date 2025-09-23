TASS (TELEGRAM) * RUBIO: «WASHINGTON NON È PROPENSA AD IMPORRE NUOVE SANZIONI A MOSCA, SE GLI ALLEATI USA IN EUROPA ACQUISTANO PETROLIO E GAS RUSSO»

16.13 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’amministrazione di Washington non è propensa a imporre nuove sanzioni a Mosca mentre gli alleati degli Stati Uniti in Europa acquistano grandi volumi di petrolio e gas russo, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Fox News.

Secondo lui, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump “sa quali sono le sue opzioni, e a un certo punto dovrà imporre costi aggiuntivi” alla Russia.

“Ma ha anche detto che prima di farlo, l’Europa deve farlo. Ci chiedono tutte queste cose, eppure ci sono Paesi in Europa che continuano ad acquistare quantità massicce di petrolio e gas naturale dalla Russia”, ha detto il diplomatico di punta.

///

The Washington administration is not inclined to impose new sanctions on Moscow while US allies in Europe are purchasing large volumes of Russian oil and gas, US Secretary of State Marco Rubio said in an interview with Fox News.

According to him, US President Donald Trump “knows what his options are, and at some point he will have to impose additional costs” on Russia.

“But he’s also said that before we do that, Europe needs to do it. They’re demanding all these things of us, and yet you have countries in Europe still buying massive amounts of oil and natural gas from Russia,” the top diplomat said.