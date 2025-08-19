TASS * (TELEGRAM) RUBIO, «QUALSIASI ACCORDO SULLA FINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA RICHIEDERÀ CONCESSIONI DA ENTRAMBE LE PARTI»

07.09 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Qualsiasi accordo sulla fine del conflitto in Ucraina richiederà concessioni da entrambe le parti, ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista a Fox News.

“In qualsiasi negoziazione per porre fine a una guerra, o a qualsiasi conflitto, se è per questo, è necessario che entrambe le parti ricevano, ma anche che diano. In sostanza, una parte non otterrà il 100%. Ciascuna parte dovrà fare delle concessioni e, ovviamente, la terra o il punto in cui si tracciano le linee in cui la guerra si ferma, farà parte di questa conversazione”, ha osservato.

Rubio ha anche detto che gli Stati Uniti lavoreranno con i Paesi europei e non europei per sviluppare garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

///

Any agreement on ending the conflict in Ukraine will require concessions from both sides, US Secretary of State Marco Rubio said in an interview with Fox News.

“In any negotiation to bring about the end of a war, or any conflict, for that matter, it’s going to require both sides to receive, but also to give. In essence, one side’s not going to get 100% here. Each side is going to have to make some concessions, and obviously land or where you draw those lines where the war stops, is going to be part of that conversation,” he noted.

Rubio also said that the US would work with both European countries and non-European nations to develop security guarantees for Ukraine.