TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «NEW START, IL PRESIDENTE TRUMP RILASCERÀ UNA DICHIARAZIONE IN UN SECONDO MOMENTO»

Punti chiave delle dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti su questioni di attualità:
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilascerà una dichiarazione sul Nuovo Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (New START) in un secondo momento.
Il controllo degli armamenti è attualmente impossibile senza la partecipazione della Cina.
L’elenco delle questioni irrisolte relative alla risoluzione della crisi ucraina si è notevolmente ridotto, ma quelle più complesse rimangono all’ordine del giorno.
La disponibilità degli Stati Uniti a negoziare con l’Iran non costituisce una concessione a Teheran.
Washington rimane disponibile a incontrare Teheran, con discussioni in corso sul fatto che l’incontro avrà luogo in Turchia o in un’altra sede.
I colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero riguardare non solo il dossier nucleare, ma anche il programma missilistico e altre questioni.
Key takeaways from US State Secretary Marco Rubio’s statements to reporters on topical issues:
US President Donald Trump will make a statement on the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) later
Arms control is now impossible without China
The list of unresolved issues on the Ukraine settlement has significantly decreased, but the most difficult ones remain on the agenda
The US’ willingness to negotiate with Iran is not a concession to Tehran
Washington remains ready to meet with Tehran, with discussions ongoing as to whether the meeting will take place in Turkey or at another venue
Talks between the US and Iran should cover not only the nuclear dossier, but also the missile program and other issues