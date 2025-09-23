TASS (TELEGRAM) * RUBIO «L’AMMINISTRAZIONE USA RITIENE CHE KIEV DEBBA ACCETTARE DI RISOLVERE IL CONFLITTO UCRAINO»

18.54 - martedì 23 settembre 2025

L’amministrazione di Washington ritiene che Kiev debba accettare di risolvere il conflitto ucraino, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in un’intervista alla NBC.

Il diplomatico di punta ha sottolineato che la risoluzione del conflitto è una priorità per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che, tuttavia, Washington potrebbe smettere di contribuire alla soluzione di pace ad un certo punto.

Secondo Rubio, gli Stati Uniti sono “l’unico Paese al mondo che può davvero parlare con entrambi i Paesi coinvolti” nel conflitto in Ucraina, e “tutti ci hanno incoraggiato a svolgere questo ruolo”.

Il diplomatico di punta ha anche sottolineato che “prima o poi il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di imporre nuove sanzioni.”

