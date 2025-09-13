TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «LA VIOLAZIONE DELLO SPAZIO AEREO POLACCO È UN INCIDENTE PERICOLOSO ED INACCETTABIE»

20.30 - sabato 13 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la violazione dello spazio aereo polacco un incidente pericoloso e inaccettabile, riferisce Reuters.
Tuttavia, Rubio non ha affermato che le azioni di cui i Paesi europei accusano Mosca siano intenzionali.
US Secretary of State Marco Rubio called the violation of Polish airspace a dangerous and unacceptable incident, Reuters reports.
However, Rubio did not claim that the actions of which European countries accuse Moscow were intentional.
