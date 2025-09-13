Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «LA VIOLAZIONE DELLO SPAZIO AEREO POLACCO È UN INCIDENTE PERICOLOSO ED INACCETTABIE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.30 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la violazione dello spazio aereo polacco un incidente pericoloso e inaccettabile, riferisce Reuters.

Tuttavia, Rubio non ha affermato che le azioni di cui i Paesi europei accusano Mosca siano intenzionali.

///

US Secretary of State Marco Rubio called the violation of Polish airspace a dangerous and unacceptable incident, Reuters reports.

However, Rubio did not claim that the actions of which European countries accuse Moscow were intentional.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.