TASS * (TELEGRAM) RUBIO: «GLI STATI UNITI NON FORNISCONO PIÙ ARMI ALL’UCRAINA, ORA I COSTI RICADONO SULL’EUROPA»

12.13 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti non forniscono più armi all’Ucraina, ma le consegnano a spese dell’Europa, ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio.

“Non forniremo più armi all’Ucraina. Non stiamo più dando soldi all’Ucraina. Ora stiamo vendendo loro armi e i Paesi europei le pagano attraverso la NATO”, ha detto a Fox News.

///

The US is no longer supplying Ukraine with arms, delivering them at Europe’s expense instead, Secretary of State Marco Rubio said.

“We’re no longer giving Ukraine weapons. We’re no longer giving Ukraine money. We are now selling them weapons, and European countries are paying for it through NATO,” he told Fox News.