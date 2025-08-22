TASS * (TELEGRAM) : «RUBIO CHIEDE ALL’EUROPA DI GUIDARE LE GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA, GLI USA PRONTI A COLLABORARE»

10.29 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto ai funzionari europei che l’Europa dovrebbe assumere la guida nel fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina dopo la fine del conflitto, ha riferito la CNN.

Secondo il canale televisivo, il diplomatico di punta degli Stati Uniti ha espresso la posizione della Casa Bianca durante una conversazione telefonica con i consiglieri di sicurezza nazionale europei giovedì.

Rubio ha anche sottolineato che Washington è pronta a partecipare alla fornitura di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma non ha specificato quali passi potrebbero compiere gli Stati Uniti.

Altre fonti hanno detto al canale televisivo che una partecipazione limitata degli Stati Uniti potrebbe comportare l’esecuzione di voli di ricognizione sull’Ucraina da parte di piloti statunitensi.

L’amministrazione statunitense sta anche discutendo l’opzione di utilizzare i droni a questo scopo, hanno aggiunto le fonti della CNN.

US Secretary of State Marco Rubio told European officials that Europe should take the lead in providing security guarantees for Ukraine after the conflict ends, CNN reported.

According to the TV channel, the top US diplomat voiced the White House’s position during a telephone conversation with European national security advisers on Thursday.

Rubio also noted that Washington is ready to participate in providing security guarantees for Ukraine, but did not specify what the steps the US might take.

Other sources told the TV channel that limited US participation could involve US pilots conducting reconnaissance flights over Ukraine.

The US administration is also discussing the option of using drones for this purpose, CNN’s sources added.