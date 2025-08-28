Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «RUBIO APRE AL DIALOGO CON L’IRAN, PRONTO A RISOLVERE LE TENSIONI NUCLEARI»

21.26 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’amministrazione statunitense rimane pronta ad un impegno diretto con l’Iran per risolvere le divergenze sul programma nucleare di Teheran, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Gli Stati Uniti restano disponibili a un impegno diretto con l’Iran – per favorire una risoluzione pacifica e duratura della questione nucleare iraniana”, si legge nella dichiarazione di Rubio.

“Il ritorno al passato non contraddice la nostra sincera disponibilità alla diplomazia, ma la rafforza. Esorto i leader iraniani a compiere i passi immediati necessari per garantire che la loro nazione non otterrà mai un’arma nucleare; a percorrere la strada della pace e, per estensione, a far progredire la prosperità del popolo iraniano”, ha sottolineato Rubio.

The US administration remains ready for direct engagement with Iran to resolve differences over Tehran’s nuclear program, US Secretary of State Marco Rubio said.

“The United States remains available for direct engagement with Iran — in furtherance of a peaceful, enduring resolution to the Iran nuclear issue,” Rubio’s statement reads.

“Snapback does not contradict our earnest readiness for diplomacy, it only enhances it. I urge Iranian leaders to take the immediate steps necessary to ensure that their nation will never obtain a nuclear weapon; to walk the path of peace; and to, by extension, advance prosperity for the Iranian people,” Rubio stressed.

