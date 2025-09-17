TASS (TELEGRAM) * «RIPRENDONO I VOLI TRA LA RUSSIA E KRASNODAR, IL COLLEGAMENTO AEREO RIATTIVATO DOPO L’INTERRUZIONE»

11.01 - mercoledì 17 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
I voli tra Mosca e Krasnodar sono ripresi il 17 settembre.
Il primo volo da Mosca è atterrato all’aeroporto di Krasnodar prima del previsto, riferisce un corrispondente della TASS.
Video: Dmitry Yakovlev/TASS
///
Flights between Moscow and Krasnodar resumed on September 17.
The first flight from Moscow landed at the Krasnodar airport ahead of schedule, a TASS correspondent reports.
Video: Dmitry Yakovlev/TASS
