News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «RIPRENDONO I VOLI TRA LA RUSSIA E KRASNODAR, IL COLLEGAMENTO AEREO RIATTIVATO DOPO L’INTERRUZIONE»

11.01 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I voli tra Mosca e Krasnodar sono ripresi il 17 settembre.

Il primo volo da Mosca è atterrato all’aeroporto di Krasnodar prima del previsto, riferisce un corrispondente della TASS.

Video: Dmitry Yakovlev/TASS

///

Flights between Moscow and Krasnodar resumed on September 17.

The first flight from Moscow landed at the Krasnodar airport ahead of schedule, a TASS correspondent reports.

Video: Dmitry Yakovlev/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

