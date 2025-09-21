TASS (TELEGRAM) * REUTERS, «IL PENTAGONO HA AVVERTITO L’EUROPA, MENO ASSISTENZA ALLA SICUREZZA PER I PAESI BALTICI»

07.47 - domenica 21 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I funzionari del Pentagono hanno avvertito i loro alleati in Europa alla fine del mese scorso che gli Stati Uniti avrebbero ridotto la loro assistenza per la sicurezza ai tre Stati baltici, ha riferito Reuters.

I piani sono stati condivisi con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania dal funzionario del Pentagono David Baker, ha dichiarato all’agenzia di stampa un funzionario a conoscenza dei piani.

Baker ha affermato che gli alleati degli Stati Uniti in Europa dovrebbero fare meno affidamento su Washington per la sicurezza.

L’amministrazione Trump sposterà la sua attenzione sulla difesa della patria e su altre priorità, ha aggiunto.

