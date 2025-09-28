TASS (TELEGRAM) * REGNO UNITO – STUDIO IPSOS: «STARMER AI MINIMI STORICI, SOLO IL 13% DEGLI INTERVISTATI APPROVA IL PREMIER»

13.25 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’indice di gradimento del Primo Ministro britannico Keir Starmer è sceso ai minimi storici nella storia dei sondaggi di opinione, secondo uno studio sociologico Ipsos riportato da Sky News.

“Solo il 13% dell’opinione pubblica approva il lavoro che sta svolgendo come Premier, mentre il 79% è insoddisfatto – il che gli dà un indice di gradimento netto di -66”, ha scritto Sky News, notando che questo è peggiore di qualsiasi altro leader del Governo britannico nella storia dei sondaggi.

Il precedente record negativo era detenuto dal Primo Ministro conservatore Rishi Sunak nell’aprile 2024, con meno 59 punti.

///

The approval rating of British Prime Minister Keir Starmer has fallen to a record low in the history of public opinion polling, according to an Ipsos sociological study reported on by Sky News.

“Just 13 per cent of the public approves of the job he is doing as PM, while 79 per cent is dissatisfied – giving him a net approval rating of -66,” Sky News wrote, noting that this is worse than any other British government leader in polling history.

The previous anti-record was held by Conservative Prime Minister Rishi Sunak in April 2024, at minus 59 points.