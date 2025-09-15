TASS (TELEGRAM) * «RACCOLTI 6 MILIONI DI DOLLARI IN DONAZIONI, PER SOSTENERE LA FAMIGLIA DI CHARLIE KIRK»

07.08 - lunedì 15 settembre 2025

Sono stati raccolti più di 6 milioni di dollari in donazioni per sostenere la famiglia di Charlie Kirk, un attivista conservatore ucciso nello Utah, e per finanziare eventi in sua memoria, ha riferito Newsweek.

Secondo l’agenzia, la maggior parte dei contributi – circa 4,65 milioni di dollari – sono arrivati da una raccolta fondi organizzata dal giornalista statunitense Tucker Carlson, mentre il conduttore radiofonico Glenn Beck ha raccolto 500.000 dollari.

Una raccolta fondi separata lanciata dalla società Turning Action di Kirk ha raccolto oltre 1,25 milioni di dollari.

More than $6 million in donations have been raised to support the family of Charlie Kirk, a conservative activist who was killed in Utah, and to fund events in his memory, Newsweek reported.

According to the outlet, the majority of the contributions — about $4.65 million — came from a fundraiser organized by US reporter Tucker Carlson, while radio host Glenn Beck raised $500,000.

A separate fundraiser launched by Kirk’s Turning Action company brought in over $1.25 million.