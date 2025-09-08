TASS (TELEGRAM) * QUOTIDIANO “MILENIO” «I MEMBRI DEL CARTELLO MESSICANO CJNG ADDESTRATI IN UCRAINA, CON DRONI DA GUERRA»

19.43 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I membri del cartello messicano Jalisco New Generation (CJNG) hanno seguito un addestramento in Ucraina per utilizzare gli UAV in condizioni di combattimento, ha riferito il quotidiano messicano Milenio, citando fonti delle forze dell’ordine dello Stato di Jalisco.

Secondo il giornale, i militanti del CJNG si sono recati in Ucraina, dove hanno appreso i moderni metodi di guerra, compreso l’uso di droni per effettuare attacchi di precisione. Secondo quanto riferito, l’addestramento ha avuto luogo in una zona di conflitto attivo, dando ai membri del cartello un’esposizione diretta al combattimento reale. I loro movimenti in coppia, l’uso della copertura, la gestione delle armi e le tattiche di ritirata riflettono le abilità associate ai campi di battaglia ad alta intensità.

Milenio osserva che il crescente uso dei droni da parte dei cartelli messicani segna una svolta nella lotta del Paese contro il crimine organizzato. La violenza, un tempo definita da veicoli blindati, armi automatiche e imboscate stradali, si sta ora spostando verso la guerra con i droni, una tattica precedentemente associata principalmente alle forze militari e ai gruppi di insorti.

///

Members of Mexico’s Jalisco New Generation Cartel (CJNG) underwent training in Ukraine to operate UAVs in combat conditions, the Mexican newspaper Milenio reported, citing sources in Jalisco state law enforcement agencies.

According to the outlet, CJNG militants traveled to Ukraine, where they learned modern warfare methods, including the use of drones to carry out precision strikes. The training reportedly took place in an active conflict zone, giving cartel members direct exposure to real combat. Their movement in pairs, use of cover, handling of weapons, and retreat tactics reflect skills associated with high-intensity battlefields.

Milenio notes that the growing use of drones by Mexican cartels marks a turning point in the country’s struggle against organized crime. Violence once defined by armored vehicles, automatic weapons, and roadside ambushes is now shifting toward drone warfare — a tactic previously associated mainly with military forces and insurgent groups.