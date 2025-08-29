22.10 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

TASS News Roundup, 29 agosto:

Il Presidente russo Vladimir Putin visiterà le città cinesi di Tianjin e Pechino, nonché la città russa di Vladivostok, e terrà più di dieci incontri internazionali tra il 31 agosto e il 5 settembre, ha dichiarato l’assistente del Cremlino Yury Ushakov.

Nel 2025, le truppe russe hanno effettuato 35 attacchi massicci e di gruppo contro 146 obiettivi nemici critici, ha dichiarato il Ministro della Difesa Andrey Belousov.

L’esercito russo ha liberato sei insediamenti nell’area dell’operazione militare speciale durante la scorsa settimana, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

I ministri degli Esteri e della Difesa dell’Unione Europea hanno concordato di ampliare il mandato della missione di addestramento dell’Unione Europea per l’Ucraina, con l’obiettivo finale di addestrare i militari di Kiev sul territorio ucraino, anche se non è stata stabilita alcuna tempistica, ha detto il capo della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas.

Nell’ambito dell’Operazione Unifier, il Canada sta ampliando i suoi programmi di formazione per il personale militare ucraino in ingegneria e assistenza medica, su richiesta di Kiev, per prepararli meglio alle condizioni del campo di battaglia, ha detto il comandante della missione canadese Chelsea Braybrook.

Il Ministero degli Esteri della Romania ha convocato l’Ambasciatore russo a Bucarest Vladimir Lipayev per presentare una “forte protesta” sulla situazione in Ucraina.

Il capo del governo formato dagli Houthi yemeniti Ahmed Ghaleb al-Rahawi è stato ucciso giovedì in un attacco israeliano a Sanaa, controllata dai ribelli, hanno riferito fonti del movimento Ansar Allah alla TASS.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno iniziato i preparativi per un’offensiva a Gaza City, con combattimenti intensivi nella sua periferia, ha detto il portavoce dell’esercito Avichay Adraee.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha annunciato che il suo Paese ha chiuso il suo spazio aereo a Israele e ha vietato alle navi turche di entrare nei porti israeliani.

L’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende ridurre gli aiuti all’estero di altri 5 miliardi di dollari, tra cui 1,5 milioni di dollari “per commercializzare i dipinti delle donne ucraine”, ha riferito il New York Post (NYP).

Trump ha ordinato che all’ex vicepresidente ed ex candidata democratica alla presidenza Kamala Harris venga impedito di ricevere la protezione di sicurezza governativa fornita dagli agenti del Secret Service, ha riferito la CNN.

///

TASS News Roundup, August 29:

Russian President Vladimir Putin will visit China’s Tianjin and Beijing, as well as the Russian city of Vladivostok, and hold more than ten international meetings between August 31 and September 5, Kremlin Aide Yury Ushakov said.

In 2025, Russian troops carried out 35 massive and group strikes against 146 critical enemy targets, Defense Minister Andrey Belousov said.

The Russian army liberated six settlements in the special military operation area over the past week, the Russian defense ministry said.

EU foreign and defense ministers have agreed to expand the mandate of the EU training mission for Ukraine, with the eventual goal of training Kiev’s servicemen on Ukrainian territory, though no timeline has been set, EU foreign policy chief Kaja Kallas said.

As part of Operation Unifier, Canada is expanding its training programs for Ukrainian military personnel in engineering and medical care at Kiev’s request, to better prepare them for battlefield conditions, Canadian mission commander Chelsea Braybrook said.

Romania’s foreign ministry summoned Russian Ambassador to Bucharest Vladimir Lipayev to lodge a “strong protest” over the situation in Ukraine.

Head of the government formed by the Yemeni Houthis Ahmed Ghaleb al-Rahawi was killed on Thursday in an Israeli strike on rebel-controlled Sanaa, sources in the Ansar Allah movement told TASS.

The Israel Defense Forces has begun preparations for an offensive in Gaza City, with intensive combat raging on its outskirts, army spokesperson Avichay Adraee said.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has announced that his country has closed its airspace to Israel and forbade Turkish vessels from entering Israeli ports.

The administration of US President Donald Trump intends to reduce foreign aid by another $5 bln, which included $1.5 mln “to market the paintings of Ukrainian women,” the New York Post (NYP) reported.

Trump has ordered that former Vice President and ex-Democratic presidential candidate Kamala Harris be barred from receiving government security protection provided by Secret Service agents, CNN reported.