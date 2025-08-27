TASS (TELEGRAM) * «PUTIN VERSO LA CINA, APERTURA A TRUMP PER LA PACE IN UCRAINA»

13.01 - mercoledì 27 agosto 2025

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 27 agosto:

Il Presidente russo Vladimir Putin si sta preparando attivamente per il Forum Economico Orientale e per una visita “senza precedenti” in Cina, prevista per l’inizio di settembre, mentre continua a lavorare per finalizzare il suo programma di incontri al vertice della SCO

Il Cremlino evita di commentare la possibilità che il Presidente Trump visiti la Cina e un potenziale incontro con il Presidente Putin

La Russia elogia e auspica la continuazione degli sforzi di pace del Presidente degli Stati Uniti Trump per quanto riguarda l’Ucraina, notando la loro recente conversazione sostanziale e costruttiva in Alaska e affermando che tali sforzi sono significativi e potrebbero aiutare a risolvere il complesso conflitto

Sebbene i capi dei team negoziali russi e ucraini rimangano in contatto, non è stata fissata alcuna data per il prossimo ciclo di colloqui; per elevare il livello dei gruppi negoziali a un livello elevato o di vertice è necessaria una preparazione molto approfondita per ottenere risultati tangibili

La Russia mantiene una posizione responsabile nella sua operazione militare in Ucraina, in linea con la posizione di Putin, colpendo solo obiettivi militari e correlati, e rimane impegnata in una soluzione diplomatica del conflitto, esprimendo che l’Ucraina dovrebbe ricambiare questo approccio

Le garanzie di sicurezza sono un argomento importante per una soluzione ucraina, ma le discussioni pubbliche sull’argomento sono potenzialmente dannose per il risultato finale

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, August 27:

Russian President Vladimir Putin is actively preparing for the Eastern Economic Forum and an “unprecedented” visit to China scheduled for early September while work continues to finalize his schedule for meetings at the SCO summit

The Kremlin avoids commenting on the possibility of President Trump visiting China and a potential meeting with President Putin there

Russia highly praises and hopes for the continuation of US President Trump’s peacekeeping efforts regarding Ukraine, noting their recent substantive and constructive conversation in Alaska and stating that such efforts are significant and could help resolve the complex conflict

While the heads of the Russian and Ukrainian negotiating teams remain in contact, no date is set for the next round of talks, raising the level of negotiating groups to a high or summit level requires the most thorough preparation in order to achieve tangible results

Russia holds a responsible position in its military operation in Ukraine in line with Putin’s stance, striking only military and military-related targets, and remains committed to a diplomatic settlement of the conflict, expressing that Ukraine should reciprocate this approach

Security guarantees are an important topic for a Ukrainian settlement, but public discussions on the matter are potentially harmful to the final outcome