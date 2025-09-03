(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni di Putin a Pechino sui negoziati di pace in Ucraina:
La Russia è pronta ad alzare il livello dei negoziati con l’Ucraina.
Il Presidente è soddisfatto del lavoro dell’assistente presidenziale Vladimir Medinsky nei colloqui con l’Ucraina.
Il lavoro del team di Medinsky ai colloqui è un esempio di moderazione e professionalità.
Putin ritiene che la valutazione delle prestazioni di Steve Witkoff come inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti non sia di sua competenza.
Tuttavia, i colloqui con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska hanno dimostrato che Witkoff trasmette in modo affidabile le posizioni della Russia e degli Stati Uniti.
Witkoff è criticato da coloro che non gradiscono la sua posizione e quella di Trump sull’Ucraina.
Il “partito della guerra”, determinato a combattere “fino all’ultimo ucraino”, attacca costantemente il “partito della pace”
Key takeaways from Putin’s statements in Beijing on Ukraine peace negotiations:
Russia is ready to raise the level of negotiations with Ukraine.
The president is happy with presidential aide Vladimir Medinsky’s work at talks with Ukraine.
Medinsky team’s work at the talks is an example of restraint and professionalism.
Putin believes that evaluating Steve Witkoff’s performance as a US special presidential envoy is not in his purview.
However, the talks with US President Donald Trump in Alaska showed that Witkoff reliably conveys the positions of Russia and the US.
Witkoff is criticized by those who do not like his position and Trump’s position on Ukraine.
The “party of war,” determined to fight “to the last Ukrainian,” consistently attacks the “party of peace.”