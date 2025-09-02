Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * PUTIN, «MOSCA PUNTA A RAFFORZARE I LEGAMI CINA E MONGOLIA, PER RAFFORZARE L’INTESA»

07.10 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mosca cerca di incrementare le relazioni reciprocamente vantaggiose con Pechino e Ulaanbaatar, ha dichiarato il Presidente russo Vladimir Putin in occasione di un incontro trilaterale con i leader di Cina e Mongolia.

Moscow seeks to boost mutually beneficial relations with Beijing and Ulaanbaatar, Russian President Vladimir Putin said at a trilateral meeting with the leaders of China and Mongolia.

