07.26 - venerdì 5 settembre 2025

I punti chiave del tradizionale discorso del Presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria del Forum Economico Orientale di Vladivostok:

L’Estremo Oriente sta superando i tassi di sviluppo della Russia a livello nazionale in diverse aree chiave

Se il tasso chiave viene ridotto drasticamente, i prezzi aumenteranno

La Banca di Russia sta combattendo l’inflazione e sta cercando di riportarla all’indicatore target

Una politica macroeconomica sostenibile è una condizione fondamentale per lo sviluppo della Russia

Putin ha incaricato il governo di approvare un piano a lungo termine per lo sviluppo dell’industria delle terre rare del Paese entro novembre 2025

La Russia continuerà ad ammodernare la gamma orientale di ferrovie – Baikal-Amur e Transiberiana, e la loro capacità di trasporto dovrebbe crescere entro il 2032 di un fattore di 1,5 rispetto all’inizio del 2025

Un ponte tra la Russia e la Corea del Nord sarà inaugurato l’anno prossimo

La Russia dispone di un sistema di registrazione dei metalli delle terre rare, che con lo sviluppo della tecnologia potranno essere estratti e utilizzati in modo efficace

Putin si è detto fiducioso che lo sviluppo di collegamenti aerei diretti contribuirà a rafforzare i legami tra Mosca e Pyongyang

Putin vede un interesse crescente nel corridoio di trasporto trans-artico da San Pietroburgo a Vladivostok

Putin ha invitato tutti i partner interessati della Russia a partecipare alle operazioni delle aree internazionali di sviluppo avanzato nel Paese

Putin ha proposto di lanciare un regime preferenziale unificato per gli affari in tutto l’Estremo Oriente e le regioni artiche a partire dal 2027

L’Estremo Oriente dovrebbe diventare la regione leader della Russia nello sviluppo digitale

Putin prevede il lancio di una nuova fase di sviluppo dell’Estremo Oriente con la formazione di una “economia del futuro”

Il livello di povertà in Russia è sceso dall’11,3% al 7,2% dal 2014 al 2024

Molte aziende europee hanno lasciato la Russia per motivi politici in perdita e ora vogliono tornare, mentre le aziende di alcuni Paesi non hanno abbandonato il mercato russo e ora vogliono espandere la cooperazione

Key takeaways from Russian President Vladimir Putin’s traditional speech at a plenary session of the Eastern Economic Forum in Vladivostok:

The Far East is outpacing Russia’s nationwide development rates in several key areas

If the key rate is sharply reduced, prices will rise

The Bank of Russia is fighting inflation and trying to return it to the target indicator

A sustainable macroeconomic policy is a basic condition for Russia’s development

Putin instructed the government to approve a long-term plan for the development of the country’s rare earth industry by November 2025

Russia will continue upgrading the Eastern Range of railroads — Baikal-Amur and Trans-Siberian Railroads, and their throughput capacity should grow by 2032 by a factor of 1.5 against early 2025

A bridge between Russia and North Korea will open next year

Russia has a system for recording rare earth metals, as technology develops they can be extracted and used effectively

Putin expressed confidence that the development of direct air links will help strengthen ties between Moscow and Pyongyang

Putin sees a growing interest in the Trans-Arctic transport corridor from St. Petersburg to Vladivostok

Putin invited all interested partners of Russia to participate in the operations of international advanced development areas in the country

Putin proposed to launch a unified preferential regime for business across the entire Far East and Arctic regions beginning in 2027

The Far East should become Russia’s leading region in digital development

Putin expects the launch of a new stage of Far East development with the formation of an “economy of the future”

The poverty level in Russia fell from 11.3% to 7.2% from 2014 to 2024

Many European companies left Russia for political reasons at a loss and now want to return while companies from some countries have not left the Russian market and now want to expand cooperation

