13.48 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso il suo sostegno all’Iniziativa di Governance Globale, proposta dal leader cinese Xi Jinping, in occasione di una riunione allargata dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai.

Secondo Putin, le proposte della Cina sono rilevanti in una situazione in cui “alcuni Paesi cercano ostinatamente di usare la pressione negli affari internazionali” La Russia è interessata ad avviare discussioni specifiche sulle proposte, ha aggiunto il leader russo.

“Questo sistema, basato sulla supremazia del diritto internazionale, prenderebbe in considerazione gli interessi della più ampia gamma possibile di Paesi e offrirebbe loro opportunità di sviluppo sostenibile e sicurezza”, ha concluso Putin.

///

Russian President Vladimir Putin voiced support for the Global Governance Initiative, put forward by Chinese leader Xi Jinping, at an expanded meeting of the Shanghai Cooperation Organization.

According to Putin, China’s proposals are relevant in a situation where “some countries stubbornly seek to use pressure in international affairs.” Russia is interested in launching specific discussions of the proposals, the Russian leader added.

“This system, based on the supremacy of international law, would take into account the interests of as wide a range of countries as possible and offer them opportunities for sustainable development and security,” Putin concluded.